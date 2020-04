Alex Goude endetté : ce sacrifice qu'il a été obligé de faire

Alors qu'on le retrouve aux commandes de La Maison Lumni sur France Télévisions, l'animateur Alex Goude sort tout juste la tête de l'eau. La faute à une période très difficile au cours de laquelle il a fait "une sorte de burn out", comme il l'a confié à Gala. Il faut dire que, côté carrière, rien n'allait et, côté coeur, il divorçait de son mari Romain Taillandier. Endetté et déprimé, il a fait des choix difficiles, notamment s'agissant son patrimoine immobilier.

En 2015, Alex Goude frappe un grand coup en faisant son coming out public au cours duquel on apprend qu'il est marié à un homme et père d'un petit garçon prénommé Elliot, né par GPA aux Etats-Unis. Malheureusement, les années qui suivent seront moins joyeuses puisqu'il perd la présentation de La France a un incroyable talent - pour laquelle il touchait une coquette somme - et ses projets artistiques ne tiennent pas la route : son spectacle de Las Vegas (en 2016) intitulé Twisted Vegas, n'attire pas les foules. "Je me suis retrouvé sans rien, plus un centime, les investisseurs et moi avions tout perdu. (...) J'ai dû vendre ma maison de Vegas pour payer mes dettes", a-t-il confié avec une étonnante franchise.

En 2011, interrogé par Public, Alex Goude se confiait déjà sur cette maison. "Je suis propriétaire d'un appart à Puteaux, pour lequel j'ai dû m'endetter sur quinze ans. J'ai aussi acheté une maison de 115 m2 avec piscine à Las Vegas qui m'a coûté 60 000 euros. J'ai profité de la crise des subprimes !", disait-il.

Après ses projets immobiliers, en 2017, c'est sa comédie musicale Timéo qui signe un nouvel échec. Entre-temps, il s'est séparé de Romain, resté à Las Vegas - il s'est remarié et accueille l'animateur quand il vient voir leur fils - et a trouvé brièvement refuge chez sa mère. Depuis, il a rebondi en présentant Vous pouvez répéter la question ? sur France 4 et avec la pièce Ménopause qui "cartonnait avant... le coronavirus", s'est-il désolé. Nul doute que les spectateurs reviendront en masse à la levée du confinement.

L'interview intégrale d'Alex Goude est à retrouver dans les pages de Gala dans les kiosques le 2 avril 2020.