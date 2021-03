Alexander Wang : Accusé d'agression sexuelle, il reconnaît ses torts

Le chanteur Yohann Malory, le gouverneur de New York Andrew Cuomo, le créateur de mode Alexander Wang... Tous ont été accusés de harcèlement et/ou d'agression sexuelle. Ce dernier, qui dénonçait des "allégations sans fondement", a changé de ton. Il exprime désormais des regrets dans ses agissements...

11 personnes, défendues par l'avocate Lisa Bloom, accusaient Alexander Wang de harcèlement sexuel. Les victimes présumées du fashion designer ami des stars ont eu une confrontation avec ce dernier, une rencontre à la suite de laquelle l'affaire a été déclarée résolue.

Alexander Wang, qui niait fermement les faits qui lui sont reprochés et dénonçait des "allégations sans fondement" au départ, a reconnu avoir causé du tort aux plaignants. "Je soutiens leur droit de s'exprimer et j'ai écouté attentivement ce qu'ils avaient à dire. Ce n'était pas facile pour eux de partager leurs histoires, et je regrette mes agissements qui leur ont causé du tort", a-t-il écrit sur Instagram, sans pourtant avouer qu'il avait commis ce qui lui était reproché.

Il ajoute : "Bien que nous soyons en désaccord sur les détails de ces interactions, je montrerai un meilleur exemple et utiliserai mon exposition et mon influence pour encourager les autres à reconnaître leurs comportements blessants. La vie sert à apprendre et grandir, et j'agirai mieux maintenant que je connais mieux."