Alexandra (Koh-Lanta 2022) a été animatrice télé, de vieilles images refont surface !

Deux ans plus tard, toujours en plein mois d'août, Alexandra prend de nouveau place dans son fauteuil d'animatrice. La jolie blonde apparaît les cheveux toujours blonds mais plus courts, en débardeur bleu et arborant son joli sourire. En légende, la jeune femme précise via des hashtag qu'il s'agissait là de son dernier jour aux commandes du journal télévisé d'ATV, chaîne de télévision généraliste française diffusée en Martinique et désormais baptisée ViàATV.