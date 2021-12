Alexandra (Koh-Lanta) déjà vue à la télé avant : l'étonnante émission à laquelle elle a participé !

"Notre souvenir magique de Noël avec mon papa, lorsque l'on a participé au Meilleur Repas de Noël il y a trois ans déjà, avec @tarayrenorbert et @bruno_cormerais", lance la jeune maman de Fafali et Lana en légende. Et de donner plus de détails sur cet instant : "Au menu : langoustines aux asperges et au vin blanc sur une jolie table avec nos décorations et mes créations en Fimo. J'y repense chaque Noël, à ce moment de partage. Et vous vous avez prévu quoi pour votre repas de Noël ?"

Un an avant de s'imposer comme l'une des apprentie Robinson les plus emblématiques de Koh-Lanta – elle a remporté les 4 Terres et a été membre du jury final de l'édition All Stars baptisée La Légende en 2021 –, Alexandra était donc sur une chaîne concurrente, M6 ! En commentaires, les internautes n'y croient pas ! Aujourd'hui, c'est en famille mais loin des caméras que la belle prépare les fêtes de fin d'année. Et qui sait, aux pieds du sapin se trouvera peut-être le plus beau cadeau pour elle, à savoir un troisième petit bébé avec son compagnon Hugo...