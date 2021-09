Alexandra (Koh-Lanta), une cicatrice à cause du jeu : photo de cette trace qui signifie beaucoup...

Au passage, l'acolyte de Loïc, son camarade des 4 Terres retrouvé dans l'équipe rouge de La Légende, fait une mise au point à propos de son jeu, elle qui s'est désolidarisée de l'alliance 100% féminine. "Je suis libre et indépendante, je n'attends rien de personnes et suis maître de mon destin. Je ne suis pas une suiveuse, je veux choisir mes alliances et prioriser mes valeurs comme l'amitié, la loyauté et rester honnête dans mes choix, c'est plus important que le jeu, lâche-t-elle. J'assume mes idées et le girl power pour moi c'est être une femme 'forte' qui se bat sur les épreuves et pour ses convictions, et pas parce qu'elle est en surnombre pour écraser les hommes par peur de leur puissance. Je ne suis pas une 'macho' mais j'assume mes choix et mes alliances au grand jour contrairement à d'autres qui se cachent et se trouvent des excuses." Et de conclure : "Ce n'est qu'un jeu."