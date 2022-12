Alexandra Lamy draguée par deux immense stars : elle balance leurs noms et l'un d'entre eux était franchement lourd

Célèbre "Chouchou" dans la série Un gars, une fille tournée de 1999 à 2003, Alexandra Lamy y incarnait l'amoureuse deJean Dujardin (surnommé "Loulou"). Belle blonde aux yeux bleus, l'actrice a fait craquer de nombreuses personnalités en France mais aussi dans le monde entier. Interviewée en 2018 sur le plateau de l'émission Salut les terriens de Thierry Ardisson, la maman de Chloé Jouannet (fruit de son amour avec Thomas Jouannet) avait révélé avoir mis deux râteaux à des acteurs ultra célèbres.

Alors que le mari d'Audrey Crespo-Mara lui demandait : "Vous avez déjà dit non à un mec célèbre ?", la comédienne avait répondu : "J'ai dit non à deux mecs célèbres. Il y a Clive Owen, qui est pas mal. Il m'a draguée très lourdement, j'ai dit stop. Et à Kevin Costner. J'ai dit non". Amusé, Laurent Baffie avait alors répondu avec beaucoup d'ironie : "Elle a dit oui à plein de blaireaux, mais les loups c'est non !". Par la suite, Alexandra Lamy avait également dévoilé ses techniques de séduction, précisant qu'elle adorait draguer les hommes car cela les rendaient "timides".

Pour rappel, l'actrice du film La chambre des merveilles (2022) a passé plus de dix ans en couple avec Jean Dujardin. Les acteurs étaient naturellement tombés amoureux lors du tournage de la série Un Gars, une fille. Pourtant à l'époque, Jean Dujardin était en couple avec Gaëlle Demars tandis qu'Alexandra Lamy était avec Thomas Jouannet.

Un jeu dangereux

Interrogé par C8 en 2017, l'acteur oscarisé pour le film The Artist avait expliqué comment leur relation était née devant les caméras : "Tu tournes pendant quatre ans avec une femme qui n'est pas ta femme, dans une maison qui n'est pas la tienne. Jeune acteur que je suis suis, que nous sommes, nous faisons un jeu dangereux et vu qu'on est très passionnés et qu'on veut donner beaucoup de choses. Eh bien on ne fait plus croire, on fait. Et on se brûle..."

Finalement, le couple s'est séparé en 2013, quatre ans après leur mariage à Anduze en 2009. Si Jean Dujardin s'est par la suite marié à Nathalie Péchalat en 2018, Alexandra Lamy n'a de son côté officialisé aucune histoire depuis.