Alix (Koh-Lanta) attristée par le buzz des tricheries : gros regret et révélations sur ses aventures

Des affaires de tricheries viennent quelque peu entacher cette saison de Koh-Lanta 2021 qui s'annonçait légendaire, comme les aventuriers qui y ont participé. Cette année, seuls des candidats emblématiques ont eu la chance de s'envoler pour la Polynésie française afin de vivre, une fois de plus, une aventure hors du commun. Mais c'est surtout le scandale qui fait parler ces dernières semaines, une situation que regrette Alix Noblat.

Après avoir participé à Koh-Lanta les 4 terres en 2020, la charmante blonde a accepté de vivre une nouvelle fois l'aventure Koh-Lanta. Ainsi, elle s'est frottée à Claude Dartois, Laurent Maistret, Jade ou encore Coumba. Malheureusement, ce ne sont pas vraiment les performances des aventuriers qui font parler ces derniers temps, mais plutôt les affaires de tricheries. Un triste constat pour Alix qui a tenu à s'exprimer sur le sujet ce vendredi 10 décembre 2021, sur Instagram. "Ma première aventure @kohlantatf1 a changé ma vie sur de nombreux points positifs. J'ai depuis plus confiance en moi, j'ai su surmonter de nombreux obstacles et j'ai rencontré de belles personnes dont @mathieu_kohlanta qui partage ma vie aujourd'hui. La seconde fut un peu plus FUNKY. Je me suis sentie en danger très vite, mais étant joueuse j'étais prête à tout pour aller le plus loin possible, une aventure très différente et intense mais tout aussi palpitante", a-t-elle tout d'abord écrit.

La compagne de Mathieu regrette donc que la presse ne parlent que des tricheries, "en accusant même certains et certaines à tort". "J'ai mal au coeur. Aujourd'hui on parle beaucoup de la déroute avouée mais parle-t-on du dépassement de soi provoqué par cette AVENTURE ? J'ai l'impression que les lecteurs ont besoin de se rassurer en lisant qu'on mange à notre faim et qu'on dort dans des hôtels. ANECDOTE : sur ma première aventure aux Fidji une nuit après un conseil j'avais tellement froid que j'en ai pleuré pensant que j'allais en mourir. Sur la seconde lors de l'épreuve des grapins je me souviens des pluies torrentielles au point d'interrompre l'épreuve et nous coller les unes aux autres pour nous réchauffer...", a-t-elle poursuivi. Et elle aurait pu raconter encore de nombreuses histoires de ce genre, car c'est ça qui caractérise véritablement Koh-Lanta.

Et "l'une des choses les plus incroyables" et tout le soutien qu'elle peut recevoir au quotidien sur les réseaux sociaux. Des messages qui lui réchauffent le coeur, d'autant plus en ce moment.