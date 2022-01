Amanda Lear opérée du coeur, elle tente de rassurer tout le monde !

Être sublime en toutes circonstances, c'est une mission de chaque jour pour Amanda Lear. Le samedi 8 janvier 2022, par exemple, la comédienne a partagé une photographie sur laquelle elle esquisse un sourire resplendissant, les mains sur le coeur, dans une petite marinière... mais surtout dans un lit d'hôpital. Comme elle l'a expliqué sur son compte Instagram, l'interprète de Queen of Chinatown a effectivement été prise en charge par un établissement situé à Zurich, en Suisse, histoire de subir une petite intervention chirurgicale.

"Je suis heureuse d'avoir fait cette opération du coeur, écrit-elle. Mon coeur est maintenant réparé et je vais pouvoir aimer mes fans encore plus fort." Amanda Lear n'avait, sans doute, pas l'envie de créer un élan de panique et elle n'avait prévenu personne. La dernière fois qu'on avait aperçu l'ancienne muse et compagne de Salvadore Dali dans un établissement médical, c'était le jour où elle s'est fait injecter sa première dose de vaccin. La piqûre ne l'avait pas empêchée de prendre la pose, une seringue à l'épaule, la manche de sa blouse délicatement relevée.