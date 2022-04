Amandine Pellissard (Familles nombreuses) en soutien-gorge sur les réseaux : son fils aîné Léo "l'encourage"

C'est peu dire que l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL aura changé la vie des Pellissard. Cette tribu joyeuse, composée des parents Amandine et Alexandre et de leurs huit enfants (Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector, Octave et Léo), est devenue très populaire à l'antenne mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est surtout Amandine Pellissard qui maintient une présence quotidienne sur Instagram en s'essayant à l'activité d'influenceuse. Elle a même récemment signé avec l'agence de Magali Berdah, Shauna Events. Devenue très à l'aise sur la Toile, la maman qui peine à avoir un neuvième enfant n'hésite pas d'ailleurs à aller jusqu'à se dévoiler en sous-vêtements. Des posts qui font grincer des dents.



En effet, certains internautes voient un problème à ce qu'elle se dénude vis-à-vis de ses enfants. Mais lors d'un live réalisé dimanche 24 avril 2022, Amandine Pellissard a remis les pendules à l'heure. "Des fois, je vois les commentaires lorsque je fais des stories alors que je suis en soutien-gorge ou que je fais des photos qui n'ont absolument rien de déplacé, à mon sens. Je ne suis pas qu'une maman, je suis avant tout une femme", a-t-elle rappelé. Et de s'agacer de ceux qui la critiquent soit-disant "pour son fils aîné, parce que ses copains vont se foutre de g*eule'...".

Mais selon elle, Léo (15 ans, né d'une précédente relation) représente au contraire un grand soutien. Mieux encore, il souhaite qu'elle continue sur sa lancée. "Mon fils aîné va très bien. Ses copains n'en ont rien à foutre. Il n'a jamais eu une seule remarque déplacée. En plus, quand je lui dis cela, il m'encourage à en mettre encore d'autres pour faire fermer le clapet à tous ces gens-là !", a-t-elle assuré.