Amandine Petit (Miss France 2021) agacée : mise au point après une mauvaise découverte

Le 19 décembre dernier, Amandine Petit a été élue Miss France 2021. La jolie normande de 23 ans succède ainsi à Clémence Botino et, sans avoir eu beaucoup de temps pour se remettre de ses émotions après la cérémonie, elle enchaîne les rendez-vous et interviews. Amandine Petit trouve malgré tout le temps de nouer une belle relation avec sa communauté sur les réseaux sociaux, laquelle grandit de jour en jour. Mais la reine de beauté ne craint pas de recadrer les internautes lorsqu'elle juge qu'ils dépassent certaines limites. Comme dimanche 27 décembre 2020.

Via sa story Instagram, Amandine Petit a tenu à s'exprimer sur un sujet qui la gêne : l'usurpation de son identité. "Sur le fond, c'était hyper gentil de créer un compte Twitter. Par contre, lorsque l'on commence à parler en mon nom, en ma personne sur des actes de faits divers, et lorsqu'il ne s'agit pas de moi, ça commence à me poser un petit problème. (...) Lorsqu'on commence à voir des engagements qui ne sont pas les miens, ça me pose problème", a-t-elle expliqué avec sérieux. La nouvelle ambassadrice de la France incite donc ses followers bienveillants à "signaler ce compte Twitter qui n'est pas le (sien)". Et pour elle de préciser : "Vous ne me retrouverez jamais sur Twitter, l'ensemble des comptes présents à mon nom ne sont pas les miens". À bon entendeur !

Après cette mise au point, Amandine Petit a pu retourner à ses occupations de Miss. Et si elle voit des comptes hommages émerger en son honneur sur la Toile, sa victoire ne fait malheureusement pas l'unanimité. Quelques jours après la diffusion de l'élection, les langues ont même commencé à se délier. Gwenegann Saillard, Miss Champagne-Ardenne, a notamment pointé du doigt une élection "truquée" où tout aurait été calculé à l'avance. "D'autres candidates sont favorisées – les filles du Nord et du Sud. À plusieurs reprises, j'ai eu le sentiment d'être mise à l'écart. Du coup, j'ai eu plusieurs coups de mou, de blues", a-t-elle confié à L'Est éclair le 23 décembre dernier.