Amandine Petit (Miss France 2021) répond à la polémique : "L'organisation a été un peu dépassée"

La vie de Miss n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Moins d'un mois après son élection triomphale sur TF1, Amandine Petit, Miss France 2021, 23 ans, fait le point sur ses dernières semaines mouvementées. L'occasion pour la belle blonde de revenir dans les pages du Parisien sur la polémique de sa séance de dédicaces, son arrivée à Paris, mais également sur un point qui revient sans cesse, son compagnon.

Questionnée sur la polémique provoquée par sa séance de dédicaces dans un centre commercial en Moselle, Amandine ne se démonte pas : "Lors de ma sortie à Farebersviller, l'organisation n'était pas assurée par la société Miss France. J'ai gardé mon masque derrière un Plexiglas... mais c'est vrai qu'à un moment l'organisation a été un peu dépassée. On ne pouvait pas savoir qu'autant de gens allaient se déplacer. Je comprends les interrogations. Moi aussi, je m'indigne que les restaurants, les théâtres et cinémas soient fermés, mais ce n'est pas de mon ressort (...) Et puis, tous les ans, il y a des polémiques avec les Miss, donc je m'y attendais."

Aussi, la jeune femme semble déjà un peu saoulée par les questions sur son compagnon : "On m'a beaucoup demandé si j'avais un petit ami, mais je m'y attendais. Quand on arrive dans les studios radios, tous les garçons s'interrogent. Finalement, il y en a un qui finit toujours par la poser. C'est mon jardin secret. J'ai envie de préserver mes proches, ma famille. J'ai souhaité être Miss France, j'assume, mais mon entourage n'a rien". Il faut dire que la vie privée d'Amandine à de quoi susciter l'interrogation. Une nouvelle fois questionnée sur le sujet par Cyril Hanouna dans TPMP, sa réponse en a interpelé plus d'un.

Enfin, dans son interview accordée au Parisien, Miss normande raconte son installation récente à Paris, et le premier petit inconvénient de sa nouvelle habitation : "L'appartement des Miss sentait la peinture car il a été refait à neuf. Et il a la réputation d'y faire très chaud, ça se dit toutes les années entre les Miss. Mais Maeva Coucke a trouvé où le baisser et je la remercie énormément. Sans elle, je serais actuellement un poulet rôti!".