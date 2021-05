Amandine Petit, sa participation à Miss Univers incertaine ? Un document important lui fait défaut

Depuis qu'elle a été élue Miss France, Amandine Petit n'a très certainement pas le temps de s'ennuyer. Shootings photo, déplacements dans tout le pays, tournée médiatique... la reine de beauté de 23 ans est toujours très sollicitée ! Elle s'apprête d'ailleurs à assurer un nouvel engagement hors du territoire français : celui de représenter l'écharpe tricolore au concours Miss Univers. C'est en Floride, aux États-Unis, qu'il se tiendra le 16 mai prochain. Et Amandine Petit est attendue sur place pour entamer les préparatifs dès ce jeudi 6 mai. C'est donc avec une grande excitation qu'elle boucle ses derniers rendez-vous, comme son passage dans l'émission de Manu sur NRJ ce mercredi matin.

Lors de son interview, la jolie Normande a toutefois émis quelques inquiétudes en faisant savoir qu'elle ne serait finalement peut être pas autorisée à poser les pieds aux États-Unis... La raison ? Les conditions strictes pour entrer sur le territoire. En effet, Amandine Petit et ses équipes ont dû remplir une batterie de papiers administratifs pour justifier leur voyage en période de crise sanitaire. Et à quelques heures de son envol, un document lui manque encore, à savoir le National Interest Exception (NIE). Ce papier a pour but de l'autoriser à poser ses bagages en Floride et apparaît donc indispensable. Miss France a expliqué avoir fait la demande il y a plus d'un mois auprès de l'ambassade des États-Unis mais attend toujours un retour. En évoquant le sujet à la radio, elle a néanmoins pu être rassurée par un auditeur. "Il me dit que si j'ai eu mon visa, c'est que j'avais mon NIE. Pour lui ça devrait fonctionner. Il doit me rappeler", a-t-elle fait savoir en direct. Ouf !

Si Amandine Petit est privée de l'élection Miss Univers, la France pourra toujours compter sur Clémence Botino (Miss France 2020). Car oui, pour la première fois dans l'histoire du concours de beauté international, deux cérémonies auront lieu. Amandine Petit est attendue pour l'édition de rattrapage de 2020 tandis que Clémence Botino tentera sa chance en décembre 2021 pour l'édition de cette année.