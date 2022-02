Amandine Petit très complice avec une star de Koh-Lanta : elle partage leurs retrouvailles

En décembre 2021, Amandine Petit a dû remettre son écharpe et sa couronne de Miss France. La jolie blonde a laissé sa place à la nouvelle élue Diane Leyre. Malgré tout, Amandine Petit reste dans l'oeil du grand public et multiplie les projets professionnels. Elle s'est tout de même octroyée un break à la montagne ces derniers jours mais, désormais de retour, elle est plus que jamais motivée à se remettre au travail. Amandine Petit ne manque pas non plus de détermination lorsqu'il s'agit de réadopter une bonne routine sportive. Pour cela, elle a fait appel aux services d'un homme qui s'y connait bien et dont elle est très proche, à savoir Dorian Louvet. Ce dernier a participé à Koh-Lanta, les 4 Terres en 2020.

"Retour du ski et j'ai retrouvé un bon athlète, est-ce que vous le reconnaissez ?, a demandé Amandine Petit à sa communauté Instagram mercredi 9 février en apparaissant à ses côtés. Vous vous souvenez de lui à Koh-Lanta ? C'est un Normand aussi ! On était en train de parler sport parce qu'il va falloir que je m'y mettes, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Dorian va s'occuper de mon entraînement, il sera là pour moi, je vais partir dans un mois sportif là."

L'amitié entre la reine de beauté et Dorian ne date pas d'hier ! Peu après son élection, Amandine Petit expliquait auprès de Télé Loisirs l'avoir croisé lors de divers événements. Ce qui leur a permis de nouer une belle amitié. "On s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des interviews avec la presse. C'est formidable car on ne défendait pas le même projet, mais nous avons les mêmes valeurs : l'ambition, le dynamisme et la positivité. On s'est tout de suite bien trouvés", s'était-elle réjouie.

Depuis, les deux complices semblent inséparables. Dorian l'avait même invité à son anniversaire et, ensemble, ils avaient fait de la tyrolienne géante. Leur relation ne demeure toutefois que purement amicale car, aux dernières nouvelles, Amandine Petit est en couple avec un certain Julien. Quant à Dorian, il partage sa vie avec Marion et a eu une petite fille prénommée Nala.