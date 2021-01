Amel Bent canon dans un look simple mais hors de prix : photo dans les coulisses de The Voice

À vos agendas ! La nouvelle et dixième saison de The Voice sera diffusée à compter du 6 février 2021 sur TF1. Les téléspectateurs pourront alors comme prévu retrouver Nikos Aliagas aux commandes du télé-crochet. Du côté des coachs, il y a du changement. Comme annoncé précédemment, Amel Bent et Marc Lavoine continuent l'aventure et ont été rejoints par Florent Pagny, qui signe son grand retour, et par le petit nouveau, Vianney. Dans les premières bandes-annonces dévoilées, on découvre alors un groupe qui promet de grandes parties de rigolade. Des images qui donnent envie et une date qui nous tient en haleine... l'impatience commence à se faire sentir sur la Toile, même pour Amel Bent.

En effet, trop heureuse de se relancer dans l'aventure, la chanteuse se plaît à partager des photos des coulisses du plateau de tournage sur Instagram. Des clichés où elle apparaît toujours au meilleur de sa forme et très apprêtée. Mardi 19 janvier 2021, elle a d'ailleurs récidivé en se dévoilant dans un look simple mais efficace, à savoir un petit tee-shirt blanc, un jean noir et des bottines. Simple peut-être mais cette tenue n'en est pas moins luxueuse. D'après le compte @amel.mode qui a su retrouver l'origine des articles, Amel Bent en aurait eu pour un peu plus de 1 300 euros pour se looker. Son haut signé de la marque Isabel Marant et ses chaussures en nylon issues de la maison Prada sont respectivement affichés au prix de 240 euros et 1 100 euros.

Comme à son habitude, la belle brune qui s'est beaucoup amincie ces derniers temps, a fait sensation auprès de ses abonnés. "Sublime", "Alerte ! Bombe atomique", "Mais préviens quand tu lâches des bombes comme ça", "Canon", "Wahouuu magnifique", peut-on lire en masse.