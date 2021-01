Amel Bent amincie : elle est prête à faire face à une nouvelle prise de poids

Amel Bent a une toute autre image. Retour musical qui cartonne, feats avec Imen Es et Hatik, nouveau style bien plus moderne et une silhouette affinée : l'artiste est au top de sa forme. Au détour d'une interview à Télé Star à l'occasion de la diffusion prochaine de The Voice - où elle occupe un fauteuil de coach -, Amel Bent s'est confiée sur sa perte de poids, qui pourrait bien n'être qu'éphémère.

La chanteuse avait profité du premier confinement pour prendre le temps de bien cuisiner et faire un peu plus d'activité physique. Pas de "régime draconien" donc, mais un beau rééquilibrage alimentaire. "Il y a deux ans, on m'a laissée toute fine avant les fêtes et j'ai repris douze kilos en quelques semaines. Donc, ne me dites pas que j'ai maigri, ça va me porter l'oeil et je vais reprendre 15 kilos. Je fais le yoyo, moi !", a confié Amel Bent à nos confrères en ce mois de janvier.

Même si elle venait à reprendre ces 15 kilos, l'interprète de Jusqu'au bout ne déprimerait pas pour autant. Elle assure être "bien dans sa peau, et c'est tout ce qui compte". Aujourd'hui, Amel Bent a des préoccupations plus importantes. "Ce qui m'épanouit dans la vie, ce n'est pas un chiffre sur la balance. C'est d'être avec un homme que j'aime et qui m'aime, d'avoir des enfants en bonne santé et d'être épanouie dans mon boulot", a-t-elle développé.

Ce n'est pas la première fois qu'Amel Bent rappelle que ses convictions sont plus importantes que son poids. Sur Instagram, elle s'insurgeait contre ces internautes qui commentaient sa perte de poids. "Mes valeurs et mes convictions ne se comptent pas en grammes. Que je prenne ou perde du poids ne me définit pas en tant qu'artiste, en tant que femme ou en tant que mère. Jusqu'à preuve du contraire, je suis la seule habitante de ce corps qui est le mien et je suis la seule personne qui doive s'y sentir bien. Le pire, et j'en mettrais ma main à couper, c'est que ceux qui me disent que j'ai trop maigri sont les mêmes qui me traitent de grosse quand je prends du poids", avait-elle martelé en octobre dernier.