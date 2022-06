Amel Bent comblée en famille : photo d'un tendre câlin avec sa fille à l'école

Amel Bent est une warrior. Au-delà de sa carrière musicale toujours au top - son dernier titre Lossa fait un carton -, la chanteuse de 37 ans est aussi une maman accomplie. De son histoire d'amour avec l'homme d'affaires Patrick Antonelli sont nés trois enfants : deux filles, Sofia, 6 ans, Hana, 4 ans et un petit garçon en avril dernier, dont le prénom n'a pas encore été confirmé par les parents malgré un sérieux indice dévoilé. Amel Bent a d'autant plus de mérite que depuis la naissance de son fils, elle gère toute seule son quotidien de maman et d'artiste. Si papa était présent lors de l'accouchement, il a dans la foulée été incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre.

Loin d'Amel Bent l'idée de laisser l'éducation de ses enfants à une quelconque nounou. Très fière de sa magnifique famille, la grande complice de Vitaa s'implique autant que n'importe quelle autre maman dans la vie de tous les jours de ses enfants. Ses plus grandes filles, elle prend soin de les emmener et d'aller les chercher à l'école. Des moments de pur bonheur pour elle qui a dévoilé celui de ce mardi 28 juin sur les réseaux sociaux.

Dans sa story Instagram (voir diaporama), Amel Bent a publié un cliché d'elle et d'une de ses filles devant ce qui ressemble à un établissement scolaire. Verre de jus d'orange dans sa main droite, gros sac à langer posé sur l'épaule gauche, Amel Bent câline tout contre elle la prunelle de ses yeux. Le visage de l'artiste est baissé mais le tendre sourire qu'on lui distingue traduit bien tout l'amour de cet instant mère-fille si touchant.

Si Amel Bent aime tout gérer toute seule et faire le maximum de choses possible, elle n'a pas eu d'autres choix que de faire appel à des proches pour lui donner un coup de main malgré tout. Sur les ondes d'RFM il y a quelques jours, l'interprète de Ma Philosophie confiait ne pas s'en sortir comme elle le voudrait avec trois enfants (et comme on la comprend) : "Mon problème c'est que je suis quelqu'un qui veut tout contrôler, tout gérer [...]. Mais à vouloir tout faire vite, vite, vite, t'es partout, t'es nulle part. Donc j'ai demandé de l'aide. J'ai dit à ma belle-mère : 'Est-ce que ça ne te dérange pas de faire une sortie d'école, de les amener le matin ?'" Autant dire que la grand-mère ne s'est pas fait prier pour profiter au maximum de ses petits-enfants !