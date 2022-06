Amel Bent : Décolleté croisé et robe sensuelle, elle copie Demdem et fait le show !

Le prénom de son fils (enfin) dévoilé ?

"Merci pour tous vos messages depuis hier minuit, a écrit Amel Bent sur Instagram, pleine de gratitude. Vous m'inondez d'amour et ça me touche énormément. Je vous aime fort. Aujourd'hui on fête la musique aussi, c'est elle qui nous a réunis et je suis comblée depuis." À 37 ans, l'interprète de Lossa est plus qu'épanouie. Maman de deux filles, Sofia et Hana, 6 et 4 ans, elle a donné naissance à un fils le 4 avril dernier. Un petit garçon dont elle pourrait bien avoir dévoilé le prénom dans un nouveau tatouage encré près de son coude mentionnant "Zayn".