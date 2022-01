Amel Bent enceinte : elle dévoile une tenue audacieuse et sexy pour cacher son baby bump

La chanteuse de 36 ans Amel Bent, est apparue absolument sublime sur Instagram ce mercredi, dans une robe glamour, ne pouvant laisser soupçonner sa troisième grossesse.

En tournage de l'émission phare The Voice où elle officie comme jurée au côté de Vianney, Florent Pagny (dont on a appris la maladie il y a peu), Marc Lavoine et finalement Nolwenn Leroy, l'interprète de Ma philosophie ne semble pas d'humeur à se laisser mettre au repos forcé par son futur troisième enfant. En effet, sur son dernier post Instagram, la star parait plus fringante que jamais (et presque pas enceinte) dans sa tenue du soir.

La star s'est affichée dans une robe noire et bleue claire, transparente de haut en bas, laissant entrevoir les dessous de la chanteuse et son décolleté ultra plongeant. Les couches de vêtements et la couleur jouant sur les reliefs dissimulent à merveille la rondeur du ventre de la concernée. Le chanteur Christophe Willem, qui s'est lui aussi révélé dans l'émission de télé crochet La Nouvelle Star, n'a pas manqué de complimenter la photo de sa partenaire : "Une beauté !" La comédienne franco-sénégalaise Maimouna Doucouré et réalisatrice du film Maman(s) a également transmis son affection en commentant plusieurs emojis coeur.