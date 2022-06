Amel Bent : L'explication très émouvante de son nom de scène

Viser la lune n'a pas fait peur à Amel Bent et elle a eu raison d'y croire. Après un passage dans Nouvelle Star, la chanteuse s'est vite imposée comme une des valeurs sûres de la scène musicale française. Devenue coach dans The Voice, l'artiste de 36 ans a sorti son septième album, Vivante, en octobre dernier, opus dont elle a récemment fait découvrir un nouvel extrait avec le titre Lossa. Avec une telle carrière, Amel Bent avait donc toute sa place dans le canapé rouge de Michel Drucker qui l'a accueillie ce dimanche 19 juin dans son émission Vivement dimanche.

Son succès, Amel Bent le doit évidemment à son talent mais peut-être à son nom de scène aussi, mûrement réfléchi. Si Michel Drucker avait fait ses propres recherches, son invitée lui a vite emboîté le pas pour expliquer sa décision. Ses origines maghrébines n'y sont pas pour rien. Elle qui évoquait le Maroc et l'Algérie, les deux cultures dans lesquelles elle a été élevée, a raconté qu'elles avaient joué un rôle dans le choix de son nom de scène : "Pour la petite histoire, à l'époque de mes grands-parents, on ne donnait pas le nom de famille aux enfants systématiquement. On les appelait en disant par exemple "Rabia, la fille de Bachir". Bent signifie ''la fille de'' et Bachir c'est le prénom de mon grand-père."

Il était donc naturel pour Amel de suivre la même logique : "[Ma mère] s'appelait 'Rabia Bent Bachir' dans le village. En fin de compte, quand ils sont arrivés en France, on lui a gardé le 'bent Bachir' et à un moment donné, on lui a enlevé. Moi, je trouvais ça trop beau réintégrer le 'Bent' dans mon patronyme." En s'appelant ainsi, Amel Bent a donc rendu le plus beau des hommages à sa maman.

Elle-même mère de trois enfants, Sofia, 6 ans, Hana, 4 ans et un petit garçon né en avril dont le prénom est toujours gardé secret, Amel Bent ne peut que comprendre à quel point le rôle des parents est difficile mais ô combien puissant. Surtout pour Amel Bent qui doit désormais conjuguer sa carrière de chanteuse et sa vie privée seule, son compagnon Patrick Antonelli étant incarcéré depuis le mois de mars à la maison d'arrêt de Nanterre.