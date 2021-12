Amélie Etasse et le prénom original de son fils : "On se demandait si nous ne l'avions pas choisi trop vite"

Dans Scènes de ménages, Amélie Etasse interprète le personnage de Camille et forme avec Philippe (joué par Grégoire Bonnet) un couple sans enfant. Dans la vraie vie, elle est devenue maman il y a quelques mois, en donnant naissance à un petit garçon. L'actrice a méticuleusement choisi le prénom du bébé, mais a aussi quelques doutes.

Amélie Etasse a accouché le 23 août 2020. Son compagnon Clément Séjourné et elle ont ainsi accueilli un petit garçon qu'ils ont prénommé Vasco. La nouvelle maman s'est confiée sur le choix du prénom de son fils, dans une interview accordée au site Magic Maman et publiée en février dernier.

On se demandait si nous l'avions pas choisi trop vite...

"Mon compagnon est fan des explorateurs. Un jour, il me dit : 'Hier soir, j'ai regardé un documentaire sur Vasco de Gama, et j'adore ce prénom.' J'étais là : 'Oui, c'est très beau, court, vif !' Le prénom Vasco est basque, or, nous sommes fans du pays basque espagnol. Et puis, j'aimais bien que ce soit un prénom d'explorateur. Celui-ci a quand même découvert la route des Indes ! Bien sûr, nous nous sommes tout de même intéressés à sa vie, afin de ne pas donner un prénom esclavagiste à notre fils !", a expliqué Amélie Etasse, avant de faire part de ses hésitations.

Elle ajoute : "Cela nous faisait peur, on se demandait si nous ne l'avions pas choisi trop vite, s'il aurait vraiment 'une tête de Vasco'."