Amélie Mauresmo dévoile le visage de son fils Aaron pour la première fois : une ressemblance frappante !

Ce mardi 16 août a été une journée très particulière pour Amélie Mauresmo et sa famille. L'ancienne grande championne a pu fêter comme il se doit l'anniversaire de son aîné, Aaron et montrer une nouvelle fois à quel point elle arrive à jongler entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Pourtant, l'ancienne star du tennis, vainqueur de deux tournois du Grand Chelem dans sa carrière, a réussi une reconversion assez incroyable. Après avoir entraîné les meilleurs joueurs de la planète, à commencer par Andy Murray, elle a su saisir les opportunités pour occuper aujourd'hui l'un des postes les plus prestigieux de son sport.

En effet, Amélie Mauresmo a pris la suite de Guy Forget à la direction du tournoi de Roland-Garros et cette année, elle a vécu un baptême du feu parfaitement réussi, avec en point d'orgue le nouveau sacre de la légende Rafael Nadal. Après ce beau moment, elle a pu prendre du temps et retrouver les siens à la maison. Mère de deux enfants, elle s'est récemment confiée sur sa manière de les éduquer : "Je passe beaucoup de temps avec les enfants, j'aime bien partager beaucoup de choses avec eux. Je pense que je suis sympa mais j'aime bien avoir un cadre (...) Je ne suis pas hyper sévère mais ils savent ce qui nous tient à coeur".

Belle journée à la montagne pour les 7 ans d'Aaron

Très proche d'eux et présente à tous les évènements qui concernent Aaron et Ayla, l'ancienne joueuse de tennis de 43 ans a passé une belle journée hier pour les 7 ans de son aîné et pour l'occasion, elle a décidé de dévoiler pour la première fois le visage de son fils, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau ! "Amour inconditionnel. Journée sublime pour l'anniversaire d'Aaron", écrit-elle pour accompagner les trois photos on l'on peut voir toute la complicité qui lie le grand garçon et sa petite soeur Ayla. Une grande première qui a beaucoup plu à ses fans ainsi qu'à ses amis du tennis. Caroline Garcia, Pauline Parmentier ou encore Yannick Noah ont tenu à réagir en exprimant leur joie devant les belles photos des enfants de leur amie.