Amir en deuil, il pleure la mort d'un proche de 11 ans : "Une injustice qui me dépasse"

C'est l'âme brisée en mille morceaux qu'il a dévoilé les coulisses de sa création. Sur les réseaux sociaux, le dimanche 6 décembre 2020, Amir a partagé une vidéo qui retrace l'histoire de son titre On verra bien, la cinquième piste de son dernier album Ressources. Hélas, cette séquence sonne différemment aujourd'hui pour le chanteur. "Aaron mon copain, j'espérais tant partager ces images quand l'on fêterait ta guérison, mais malheureusement le destin a eu d'autres projets, écrit-il. Une injustice qui me dépasse. C'est le coeur lourd que je te dis au revoir, en te remerciant pour une leçon de vie inestimable et pour cette chanson qui aura toujours ce goût de toi. Celui d'un combattant. D'un garçon au courage rare. Je t'espère apaisé, je prie pour ça."

Il perd la moitié de son poids, il ne peut plus marcher

Dans cette vidéo disponible sur le compte Instagram d'Amir, on découvre cette amitié si chère à son coeur. Alors qu'il enregistrait On verra bien, le chanteur louait la force exceptionnelle de son copain Aaron. Il avait, en tête, toutes ces conversations partagées avec la maman du jeune garçon. "Du jour au lendemain, il perd la moitié de son poids, il ne peut plus marcher, explique-t-il à ses camarades de studios. Un gosse de 11 ans qui va à l'école tous les jours ! Tu te rends compte un peu le choc !"