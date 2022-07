Amour, gloire et beauté : La révélation choc d'un acteur sur les tournages en plein Covid

Depuis 2013, Thorsten Kaye incarne Ridge Forrester dans la série à succès Amour, gloire et beauté, que le public français peut suivre sur France 2. A l'occasion de son passage au dernier festival de Monte-Carlo en juin dernier, l'acteur de 56 ans s'est confié à nos confrères de Télé Star et a fait une confidence inattendue.

Quelques mois après avoir frappé Wuhan en Chine, fin 2019, le coronavirus s'est étendu dans plusieurs pays. Une pandémie qui a valu des confinements en France ou encore aux Etats-Unis. Durant cette période, les tournages de séries télévisées ont donc été stoppés afin d'éviter la propagation du virus. Mais le tournage d'Amour, gloire et beauté a rapidement repris comme l'a confié Thorsten Kaye au magazine (édition de ce lundi 11 juillet 2022). Mais les conditions étaient pour le moins particulières. "C'était dingue. Nous avons été l'une des premières séries à reprendre les tournages. On travaillait avec des mannequins inanimés. Donc on mettait un mannequin face à moi, à qui je donnais la réplique. Puis on tournait l'autre partie de la scène avec un autre acteur et un mannequin à ma place. C'était très difficile. Et embrasser un mannequin, c'est très bizarre. Mais désormais, tout ça c'est fini, même si j'ai gardé quelques mannequins à la maison (rires)", a déclaré le partenaire de jeu de Krista Allen.

Les acteurs peuvent en effet de nouveau se donner la réplique depuis. Et tout ça n'a en rien perturbé le succès de la série. "Amour, gloire et beauté est le seul feuilleton qui se déroule dans une véritable ville, à Los Angeles. Tous les autres sont des villes fictives. Quand les gens pensent à Los Angeles, ils en ont une image précise, avec des top-model, le soleil, la plage. J'ai joué dans d'autres séries avec des personnages pauvres. C'était intéressant mais le public n'a pas envie de ça. Il veut de l'évasion", a conclu Thorsten Kaye quand on lui a demandé pour quelle raison la série perdurait depuis toutes ces années selon lui.

Rappelons qu'Amour gloire est beauté est diffusée depuis 1987 sur CBS. Elle en est à sa 36e saison.