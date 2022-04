Anaïs Sanson (Les Anges) enceinte de son 3e enfant : le sexe du bébé révélé, une césarienne déjà programmée

Anaïs Sanson ne pourrait pas être plus heureuse. Après une longue période à essayer, l'ancienne candidate de télé-réalité vue dans Les Anges a fini par tomber enceinte. Elle attend aujourd'hui son troisième enfant après avoir eu deux filles, Shanna, 16 ans, née d'une précédente relation, et Lila, 2 ans, fruit de ses amours avec son mari Carlos.

C'est au début du mois d'avril que la joyeuse tribu a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux à travers une photo où Anaïs Sanson dévoilait son ventre déjà bien arrondi. "On avait hâte de vous l'annoncer, on sera bientôt 5", était-il écrit en légende.

Et dimanche 17 avril 2022, alors que la jolie brune et les siens profitaient d'un séjour au Maroc, les internautes ont pu apprendre le sexe du bébé. Pour l'occasion, Anaïs et Carlos ont fait les choses avec simplicité. Uniquement entourés de leurs filles Shanna et Lila, les amoureux ont découvert avec elles la couleur bleue de leurs fumigènes se dégager dans le ciel. C'est donc un petit garçon qui agrandira prochainement leur famille.