Angelina Jolie débarque (enfin) sur Instagram : l'actrice fait tomber un record !

Angelina Jolie fait tomber un record ! La star a rejoint Instagram le 20 août 2021 et sa présence, déjà certifiée par une pastille bleue, n'est pas passée inaperçue. L'actrice de 46 ans a engrangé les followers à une vitesse folle, affichant aujourd'hui presque 10 millions d'abonnés.

La jolie brune a débuté sur Instagram par une publication autour de la situation dramatique en Afghanistan, un sujet qui la touche puisqu'elle est engagée de longue date pour le droit des filles à travers le monde comme ambassadrice de bonne volonté de l'ONU mais aussi comme envoyée spéciale du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Angelina Jolie a ému les utilisateurs d'Instagram et est devenue la personne ayant réuni un million d'abonnés sur son compte le plus rapidement de l'histoire du réseau social. Il lui a fallu une heure seulement ! Elle surpasse ainsi l'acteur Rupert Grint et le naturaliste Sir David Attenborough qui jusque là avaient fait mieux qu'elle, précise le Mail Online. D'ailleurs, au bout de seulement trois heures, elle avait déjà 2,1 millions de followers...

Une source proche d'Angelina Jolie - actuellement toujours en guerre contre Brad Pitt concernant les conditions de leur divorce, notamment sur la garde des enfants - s'est confiée au site People pour expliquer la démarche de la star. "Angie a senti que c'était le moment de rejoindre la plateforme alors que les femmes et les jeunes d'Afghanistan perdent leur capacité à communiquer sur les réseaux sociaux [à cause des talibans, NDLR] et à s'exprimer librement. De son point de vue, si elle est capable de participer à un effort collectif de visibilité, de faire entendre leurs voix, alors elle sentait que c'était une raison suffisante pour se joindre à la plateforme et l'utiliser", a-t-elle expliqué.

Angelina Jolie, bientôt à l'affiche du film The Eternals, n'est pas la seule star à avoir longtemps attendu avant de débarquer sur Instagram. Sa consoeur Jennifer Aniston avait également pris son temps avant de faire, elle aussi, un carton côté followers...