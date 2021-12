Anggun : Son appartement parisien cambriolé une 2e fois, une nouvelle grosse somme dérobée !

Anggun, prête à fuir Paris ? La chanteuse âgée de 47 ans a de nouveau été cambriolée ! Le méfait a été commis lundi 6 décembre 2021, relate BFMTV, qui confirme une information du site Actu17. "Les voleurs ont escaladé la façade pour pénétrer dans l'appartement de l'artiste", peut-on lire.

Fort heureusement, lors de ce cambriolage l'interprète du tube La neige au Sahara n'était pas présente et a ainsi peut-être évité de se faire molester ou de finir ligotée comme Kim Kardashian à son hôtel parisien.... L'appartement de la belle indonésienne, qui vit la majeure partie de l'année en France, est situé dans le chic 8e arrondissement de Paris. Le cambriolage a eu lieu tardivement, aux alentours de 23h15, a appris BFM Paris de sources concordantes.

Afin de réussir à pénétrer dans la résidence d'Anggun, les voleurs "ont escaladé la façade et se sont glissés dans l'appartement par une fenêtre" ont pu déterminer rapidement les policiers appelés sur les lieux. Les cambrioleurs sont repartis avec un très joli butin comprenant des sacs à main, des montres et divers objets de luxe. Le préjudice est estimé à 80 000 euros. Le parquet de Paris a ouvert une enquête dans la foulée et les investigations sont confiées au premier district de police judiciaire de la préfecture de police.

Ce n'est pas la première fois que l'appartement de la star, qui est mariée au photographe Christian Kretschmar, est la cible de cambrioleurs ! En effet, déjà en 2015, Anggun avait eu la malchance de voir son logement être cambriolé. A l'époque, le butin dérobé était nettement plus conséquent puisque le magazine Closer avançait la très coquette somme de 250 000 euros. De quoi mettre la star et maman de la grande Kirana en rogne. Va-t-elle déménager ailleurs ? Renforcer la sécurité de son domicile ? Affaire à suivre !