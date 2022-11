Anisha (Star Academy) et sa coupe de cheveux qui a tant fait réagir : elle s'explique enfin ! (EXCLU)

La vie d'Anisha a changé depuis le 15 octobre dernier. Ce jour-là, elle a été révélée au grand public lors du premier prime de la Star Academy 2022. Immédiatement, elle a séduit les professeurs et le public avec sa voix angélique et sa capacité à transmettre des émotions fortes. Et à l'issue de la finale, diffusée le 26 novembre dernier, elle a été sacrée grande gagnante de l'aventure. Après s'être confiée auprès de Purepeople sur son aventure, ses projets musicaux ou sa relation avec Léa, elle a notamment évoqué sa coupe de cheveux qui a pas mal fait réagir sur les réseaux sociaux.

Chaque semaine, vous bouleversiez le public, les professeurs et souvent les élèves. Pourtant, vous n'aviez pas confiance en vous. A quoi est-ce dû ?

Je n'ai pas vraiment eu confiance en moi et encore aujourd'hui, j'apprends à prendre confiance en moi. C'est un exercice assez difficile. J'ai des doutes, j'ai des failles. Avant, je m'auto-flagellais beaucoup. Ça s'est même un peu vu dans l'aventure et ça m'a porté un peu préjudice. Mais j'ai quand même un esprit combatif en me disant : même si tu ne vas pas y arriver, continue et avance. Cette aventure m'a appris à ne pas m'auto-flageller, à être patiente envers moi-même, à me dire que les doutes, les failles et les fragilités c'était ok. Je me suis surpassée, je me suis dépassée, je me suis adaptée alors que ce n'était pas forcément un environnement dans lequel je pensais gérer. En étant un peu introvertie, on se demande comment on va faire. Mais je me suis adaptée et j'ai vraiment apprécié cette aventure.

Vous n'avez pas caché que vous souhaitiez reprendre immédiatement vos études après l'aventure. Votre victoire va-t-elle compromettre ce projet ?

Ma victoire ne compromet pas du tout ce projet, même si tout va changer. La musique tenait une place très importante dans ma vie, mais je n'en faisais pas beaucoup en dehors de ma chambre. Et là aujourd'hui, la musique va prendre plus de place, car le public m'a connue en tant que musicienne grâce à l'aventure. Mais comme les études me tiennent à coeur, je vais continuer. C'est ma dernière année et la dernière ligne droite. J'ai déjà réussi à faire deux années en alternance (quatre jours en entreprise et un jour à l'école), il faut juste savoir gérer son emploi du temps. Je sais que je vais y arriver.

Il y a d'ailleurs eu des rumeurs disant que vous risquez de devoir quitter la France si vous arrêtiez les études qu'en est-il ?

Quand on est étudiant étranger, on arrive avec un visa étudiant. Avec, on peut travailler, c'est pour ça que j'ai fait de l'alternance. Et il se renouvelle à chaque année scolaire, donc cette année, tout est bon administrativement. Après avoir décroché mon diplôme, je peux toujours rester en France en ayant un autre contrat, qui est un travail.

Votre coupe de cheveux n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous avez opté pour celle-ci ?

C'est la première fois qu'on me pose la question (rires). En janvier 2022, je voulais avoir les cheveux courts. Mais comme mes cheveux ont mis du temps à pousser, plus de cinq ou six ans, je me suis dit que je n'allais pas assumer de les couper courts. Donc je devais choisir entre le fait de couper ou pas. Finalement, je me suis dit : 'Pourquoi tu te poses la question, choisis les deux.' Donc j'ai coupé seulement 40% de mes cheveux environ.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeole.com.