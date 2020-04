Anne Hathaway fait revivre "Princesse malgré elle" : son #pillowchallenge réussi

Elle n'a peut-être pas été la plus rapide, mais elle s'illustre parmi les meilleurs compétiteurs ! Le 22 avril 2020, Anne Hathaway s'est prêtée au jeu du #pillowchallenge sur Instagram : une tendance qui consiste à profiter du confinement pour se concocter un look avec son oreiller. L'occasion pour l'actrice américaine de 37 ans de faire revivre un de ses personnages cultes le temps d'un cliché.

Larges lunettes de soleil, joues roses, casque audio et gros godillots : Mia Thermopolis est bel et bien de retour ! Tout sourire, Anne Hathaway s'est amusée à se glisser une nouvelle fois dans la peau de la jeune lycéenne de la comédie Disney Princesse malgré elle, sortie en 2001, et dans laquelle elle a donné la réplique à Julie Andrews. "Une reine n'est jamais en retard, les autres sont tout simplement en avance", a-t-elle ajouté en légende, reprenant ainsi une citation du film qui l'a révélée au grand public. Posant devant de grandes ailes de papillon, habillée de trois larges coussins ceinturés sous sa poitrine, la star propose une version pour le moins sophistiquée du #pillowchallenge, bien différente de celles réalisées par Halle Berry et Tori Spelling, autres célébrités à s'être lancées sur le réseau social.