Anne Roumanoff traumatisée par sa liposuccion, son très mauvais souvenir

A même pas 60 ans, Anne Roumanoff peut se vanter de pouvoir fêter ses 35 ans sur scène. Depuis la fin des années 1980, l'humoriste fait rire aux éclats tout un public. Alors pour fêter ça, l'ex-femme de Philippe Vaillant a décidé de monter sur scène. Le 4 décembre prochain, elle montera sur la scène de l'Olympia entourée de ses grands copains du milieu que sont Alex Vizorek, Elie Semoun ou encore Virginie Hocq. Des retrouvailles suffisamment marquantes pour être soulignées, qu'Anne Roumanoff attend avec beaucoup d'impatience à l'approche des fêtes de Noël.

Ce jeudi 17 novembre, Anne Roumanoff était l'une des invitées de C à vous, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. L'occasion rêvée de revenir sur ses années de carrière, sur son parcours sans faute et ses sketches à succès, qu'elle reproduira dans quelques jours dans l'une des salles parisiennes les plus réputées. Parmi ces fameuses séquences que personne n'a oubliées, le sketch de La Femme Refaite, évoquant la chirurgie esthétique abusive pratiquée par une femme.

Je ne veux pas en parler

En voyant débarquer son invitée, Anne-Elisabeth Lemoine a directement mis les pieds dans le plat en faisant le parallèle avec Anne Roumanoff. Certes, la maman d'Alice, 27 ans et Marie, 20 ans ne ressemble pas à toutes les candidates de téléréalité que l'on voit partout ou à Jocelyn Wildenstein, surnommée la femme chat en Amérique, mais elle a elle aussi eu recours à la chirurgie esthétique.

Il y a quelques années, Anne Roumanoff a subi une liposuccion. Si elle n'a pas évoqué sa fierté concernant les résultats, elle, en revanche, confirmé qu'elle n'en gardait pas un super souvenir : "La liposuccion, vous dîtes : 'Il vaut mieux arrêter de manger plutôt que de se faire liposucer" a lancé Anne-Elisabeth Lemoine à son invitée. Cette dernière ne s'est pas fait prier pour répondre : "J'ai fait ça, oui. Mais je ne veux pas en parler" a répondu Anne Roumanoff, le sourire gêné. Si elle ne le regrette pas, elle n'est toutefois pas certaine de recommencer un jour étant donné la douleur qu'elle a ressentie sur le moment : "Ça fait très mal." il faut peut-être souffrir pour être belle mais il ne faut pas abuser non plus...