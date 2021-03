Anne-Sophie Lapix, à l'isolement pendant une semaine : "Mes enfants m'en ont voulu"

Fin janvier 2021, on apprenait qu'Anne-Sophie Lapix était écartée de la présentation du journal de France 2 après avoir été testée positive à la Covid-19. Dans une interview accordée au Parisien, ce dimanche 7 mars, la journaliste revient sur cette période compliquée, et sur les répercussions sur sa famille : "J'ai eu la chance d'être asymptomatique. Ça a été une période très étrange où, sans être malade, je me suis soumise à l'isolement pendant sept jours alors que j'avais continué à me rendre à la rédaction même pendant les deux confinements. Mes enfants m'en ont voulu car, étant cas contacts, ils ont dû s'y plier aussi. Et ils m'ont bien tenu à distance. Finalement, personne d'autre n'a été contaminé. J'en ai profité pour lire le dernier prix Pulitzer " Nickel Boys ", de Colson Whitehead. Et j'ai rangé et encore rangé".

Anne-Sophie Lapix est mariée à l'homme d'affaires Arthur Sadoun depuis 2010. Particulièrement discrète sur sa vie privée, on sait juste qu'elle est maman de deux enfants, nés en 2002 et 2005 d'une précédente relation.

Autre changement dans la vie professionnelle de la journaliste. Dans la même interview accordée au Parisien, Anne-Sophie Lapix annonce aussi qu'elle arrête de présenter Le Grand Echiquier pour se "recentrer sur le 20 Heures". Elle sera, une fois encore, remplacée par Anne-Elisabeth Lemoine. "J'ai adoré présenter cette émission, ça a été l'une de mes plus belles expériences professionnelles, mais le format va évoluer, notamment vers plus de variétés et moins de classique. Ça ne me correspond plus tout à fait. Je suis ravie que ce soit Anne-Elisabeth qui me remplace", précise-t-elle.

Anne-Sophie Lapix est également revenue sur le départ très médiatisé de son concurrent, Jean-Pierre Pernaut : "C'était un événement. Je le connais depuis longtemps. C'est un grand présentateur capable d'improviser, sachant parfaitement ce qu'il veut dans son journal. Sa gestion des crises en faisait un modèle. Ce doit être une grande fierté pour lui que le 13 Heures de Marie-Sophie Lacarrau reste dans la continuité de ce qu'il a construit".