Anouchka Delon se dévoile en sous-vêtements, ses fans sont conquis !

Lors de cette escapade au calme, Anouchka Delon s'est immortalisée en culotte face au miroir, la poitrine soigneusement cachée par sa longue chevelure brune. Découvrir leur star dans si peu de tissu n'est pas une habitude pour ses nombreux fans qui se sont empressés de réagir dans les commentaires. Et à lire les messages élogieux à son égard, Anouchka Delon leur est apparue telle une vision : "Woaw, tu es une reine. Profite de la Fashion Week !", "Sublime Anouchka", "Exceptionnellement belle", "Très jolie photo", "Toujours aussi parfaite !" peut-on lire.

Nul doute qu'Anouchka Delon a dû être ravie en découvrant tous ces beaux compliments qui lui ont été adressés. Mais que tous les intéressés qui rêveraient en secret de partager un jour sa vie passent leur chemin. Anouchka Delon est une femme amoureuse depuis plus de dix ans. L'heureux élu se prénomme Julien Dereims. Et les tourtereaux sont non seulement devenus les parents de l'adorable Lino en février 2021 mais se sont même mariés depuis. Un bonheur qui ne fait que commencer !