Anthony Delon : Doux moment avec sa fiancée Sveva, avant le confinement

Anthony Delon et Sveva Alviti sont confinés ensemble à Paris. Le couple s'est récemment confié à ELLE sur cette expérience spéciale. Père d'Alyson (33 ans), Lou (24 ans) et Liv (18 ans), Anthony Delon prend régulièrement des nouvelles de ses trois filles. "Je ne suis pas tellement Whatsapp, Facetime et tout, je fais partie de cette génération qui aime bien téléphoner. Avec mes enfants si, quand même un petit peu. Mais sinon, c'est téléphone", a-t-il expliqué. A l'inverse, Sveva Alviti est plutôt Facetime, notamment pour organiser des apéritifs virtuels : "J'ai ma soeur qui est à Los Angeles, mes parents qui sont à Rome et mes amis qui sont un peu partout, donc c'est le plus facile."

Anthony Delon a également confié profiter de cette période très particulière pour se remettre en question sur sa façon de vivre et son rapport aux autres : "Même si c'est un moment un peu désagréable, j'ai quand même vu des choses qui m'ont rendu heureux, voir les étoiles à Paris, entendre les oiseaux chanter, la nature reprend ses droits, confie-t-il. Il faut garder notre humanité, garder le contact avec notre famille, avec les anciens et mettre de côté notre individualisme. Il faut prendre ce confinement, ce Covid-19, comme un avertissement."