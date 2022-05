Antoine Griezmann : Qui est Éric Olhats, son ex-mentor mis en examen pour atteintes sexuelles sur mineurs ?

C'est une affaire qui secoue le monde du football et qui rejaillit par ricochet sur l'une des stars de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 n'a jamais vraiment eu sa chance en France lorsqu'il était jeune. Considéré comme trop petit et trop frêle, il a été obligé de s'exiler en Espagne pour se former. L'homme qui lui a permis de changer son destin se nomme Éric Olhats, dont le nom se retrouve un peu partout depuis hier après son interpellation pour des faits d'atteintes sexuelles sur mineurs et de détention d'images pornographiques de mineurs.

Une relation "très forte" et "atypique"

Les deux hommes se rencontrent en 2005 lors d'un tournoi organisé au Camp des Loges, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est là qu'Antoine Griezmann tape dans l'oeil d'Éric Olhats, qui décide de prendre en main sa carrière. Il convainc sa famille de le laisser partir de France pour rejoindre l'Espagne et le Pays basque, d'où il est originaire. L'homme de 59 ans va même héberger le footballeur pendant six ans à son domicile situé à Bayonne. Leur relation est "très forte" et "atypique", comme le décrit Éric Olhats dans une interview accordée au Parisien en 2016.

Professionnellement, ce dernier est recruteur pour des clubs espagnols. Chargé de trouver les futures stars du foot pour l'Atletico Madrid, le club d'Antoine Griezmann, il a un poids important dans le monde du football. Éric Olhats a déjà eu affaire à la justice en 2009, lorsqu'il est condamné en première instance pour corruption de mineurs, suite à un texto "malheureux", comme il l'explique. Il est finalement relaxé l'année d'après et peut continuer son activité professionnelle auprès des jeunes.

Il s'en foutait. Pour lui, ce n'est pas fort. C'est pour ça que ça m'a énormément déçu

Sa relation avec Antoine Griezmann va finir par se détériorer. Il a expliqué que des questions autour de la gestion de l'image et de l'avenir de Grizou étaient à l'origine de cette brouille. Un épisode va marquer une rupture plus sévère, l'absence du Basque au mariage de son poulain et de sa femme, Erika Choperena. "Il était à la table d'honneur donc pour moi, ça voulait dire quelque chose de fort. Même ma soeur et mon frère étaient à une autre table. Mais il s'en foutait. Pour lui, ce n'est pas fort. C'est pour ça que ça m'a énormément déçu", racontait Antoine Griezmann dans un documentaire en 2017.

Homme de l'ombre, Éric Olhats a eu une importance capitale dans la réussite d'Antoine Griezmann, avec qui il a longtemps eu un lien très fort. Aujourd'hui brouillé avec le footballeur, il fait face à de très sérieuses accusations et vient tout juste d'être mis en examen.

Éric Olhats reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.