Antoine Griezmann se lance dans la musique ? Un rappeur très connu lui vient en aide !

On le sait, rap et sport font souvent bon ménage et on vient encore d'en avoir une preuve. Si certains s'y sont essayés, à l'image de Tony Parker, qui a sorti un album en 2007, plusieurs stars françaises ont été associées avec des rappeurs. On connaît notamment la relation d'amitié entre Karim Benzema et Booba, mais il pourrait bien y en avoir une nouvelle entre Antoine Griezmann et un très célèbre rappeur originaire du 94.

Invité vendredi 7 janvier dernier sur les ondes de RMC Sport, l'icône du rap français, Rohff, a en effet raconté une anecdote qui devrait surprendre les fans du joueur de l'Atletico Madrid. Connu pour être un fidèle du Paris Saint-Germain, le rappeur de 44 ans a parlé longuement de son rapport au football et il a notamment fait part de cette drôle d'anecdote concernant le mari d'Erika Choperena. "Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il m'a dit 'Je vais faire du studio avec mon frère et j'ai envie de poser un truc. S'il te plaît, aide-moi ! Écris-moi un truc ou donne-moi des idées", raconte le grand rival de Booba.

Finalement je lui ai écrit un petit couplet de huit lignes. je lui ai envoyé, il était tout content

Une demande pour le moins surprenante de la part du père de trois enfants, mais visiblement Rohff a trouvé l'idée plutôt marrante et il s'est exécuté. "Je lui ai dit : 'T'es sérieux là ?'. J'étais sur un transat, je galérais, je ne faisais rien. Et puis j'ai commencé à lui écrire deux ou trois petites choses", explique-t-il en interview, avant de conclure : "Finalement je lui ai écrit un petit couplet de huit lignes. Je lui ai envoyé, il était tout content".

Alors, grand fan de musique, Antoine Griezmann est-il en train de préparer une reconversion très inattendue dans le rap ? On en est encore très loin et après une terrible nouvelle il y a seulement quelques jours, l'attaquant des Bleus a d'autres choses auxquelles penser.