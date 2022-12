Arnaud Ducret a rencontré son ex-femme à la Star Academy : qui est la mère de son fils Oscar ?

Avant d'être marié à Claire Francisci, Arnaud Ducret a été l'époux d'une jolie danseuse aux yeux verts prénommée Maurine Nicot. Interviewé par Yann Barthès dans l'émission Quotidien, l'acteur de 44 ans se souvenait de son incroyable coup de foudre sur le plateau de la Star Academy. "Dans les coulisses, j'étais assis à côté d'une danseuse aux yeux verts, tellement belle que je n'avais pas osé l'aborder. Son souvenir m'a hanté. Disons que je ne l'ai jamais oubliée !" a-t-il expliqué. Regrettant amèrement de ne pas avoir osé adresser la parole à cette mystérieuse danseuse, le hasard l'a remis sur sa route de manière totalement inattendue.

Il racontait : "Dix ans après, alors que je faisais partie de la troupe du spectacle musical Spamalot, Pierre-François Martin-Laval m'a demandé de rencontrer les danseuses du spectacle et d'en trouver une à ma taille. Et je retombe sur Maurine." Cette fois, Arnaud Ducret ne laisse pas passer sa chance et avoue même ses sentiments d'emblée à cette belle inconnue. "Je lui raconte tout, on se parle, on se plaît. Notre histoire d'amour a commencé là. Depuis, nous avons fait un petit garçon qui s'appelle Oscar (né en juillet 2012, ndlr)", avait confié ce papa protecteur, qui n'a jamais dévoilé le visage de son fils sur les réseaux sociaux.

Elle veille sur moi

Bras droit d'Arnaud Ducret, Maurine Nicot supervisait totalement la carrière de son époux. "Maurine chorégraphie tous mes spectacles. Elle veille sur moi, me recadre quand il le faut. J'essaie de faire en sorte que Maurine et Oscar puissent m'accompagner le plus souvent possible. J'ai besoin de les voir, de m'occuper de mon fils. C'est primordial", avait-il ainsi révélé.

Malheureusement en 2018, le couple explose et décide de divorcer. Depuis, le comédien a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre danseuse, Claire Francisci. Maman de triplés prénommés Léo, Angélique et Florian, âgés de 16 ans, la jeune femme a totalement bouleversé la vie d'Arnaud Ducret, devenu depuis beau-papa de 3 enfants. "Déjà, tu passes ton permis poids lourd ! Quand tu vas au restaurant, c'est la cantine d'Harry Potter. On est six en tout ! Ça fait un gros budget de sortie !" avait-il ironisé sur le plateau de C à vous.