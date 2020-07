Arryn Zech : Maltraitée par son ex-petit ami Bob Morley, elle raconte

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités peuvent s'entretenir avec leurs fans et se confier à eux. Arryn Zech s'y emploie et leur révèle les dessous de sa précédente relation amoureuse. Elle accuse son ex-petit ami, l'acteur Bob Morley, d'avoir abusé d'elle verbalement et émotionnellement, et aussi de l'avoir trompée.

C'est d'abord sur Twitch, au cours d'un live stream, qu'Arryn Zech est passée aux aveux. L'héroïne de la série animée RWBY (elle prête sa voix au personnage de Blake Belladonna) a continué sur Instagram et Twitter, où elle compte près de 200 000 followers au total. Arryn a expliqué : "Bob a abusé de moi verbalement et émotionnellement. Je ne peux pas compter les fois où il m'a crié dessus... Il était en colère quand il a découvert que j'étais bisexuelle. Il disait que je ne serais jamais assez bien pour lui, que je voudrais être avec des femmes ou que je finirais par le tromper. Après ce jour, je n'ai plus reparlé de ma sexualité. J'ai été réduite au silence et j'avais peur que ça le mette en furie. Quand je lui ai dit que j'avais été agressée sexuellement à une convention, il s'est mis en colère contre moi parce que je l'avais 'trompé'".