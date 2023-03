Arthur et Mareva Galanter amoureux : ce geste tendre, rarement vu en public, qui a été immortalisé

Il faut bien reconnaître que le couple semble particulièrement solide. Car si Arthur a connu un premier mariage avec le mannequin Estelle Lefébure, Mareva Galanter était elle éprise de Jean-Charles de Castelbajac. Mais en 2012, c'est une évidence autant pour l'un que pour l'autre et les deux célébrités finissent par se mettre en couple. Depuis, aucun nuage n'est venu troubler leur amour inconditionnel.

Un mariage secret

Ils ont même accueilli en 2015 une petite fille prénommée Manava, dont la signification ("bienvenue") provient de la tahitienne. Il s'agissait alors du premier enfant pour Mareva Galanter, tandis qu'Arthur était déjà devenu père en 1997 d'un garçon nommé Samuel (issu de sa relation avec l'actrice Léa Vigny) et en 2009 d'un autre garçon appelé Aaron (qui était lui fruit de sa relation avec Caroline Nielsen, mannequin danois, également sa compagne de 2008 à 2012). Trois enfants dont Arthur est très fier.

En 2022, le couple, plus épanoui que jamais, a lâché une grosse surprise à ses fans. Ils ont en effet confié s'être mariés le 3 août 2017 en publiant une photo d'eux à Bora Bora, alors qu'ils célébraient tout simplement leurs noces de bois. Et au vu des messages plus affectueux les uns que les autres qu'ils ne cessent de se renvoyer, on peut d'ores et déjà parier que leur belle histoire va durer de nombreuses années encore !