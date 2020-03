Ashley Graham : Vie de jeune maman et accident de couche

Grâce à Instagram, les fans d'Ashley Graham ont pu suivre toute sa grossesse, de l'annonce à l'accouchement, et elle avait même fait la couverture de Vogue le ventre très arrondi. Le mannequin et son mari Justin Ervin viennent d'accueillir leur premier enfant, un petit garçon prénommé Isaac, le 18 janvier 2020. Depuis la naissance, elle met un point d'honneur à continuer d'être transparente et s'efforce de montrer les réalités de la vie post-partum.

Entre vergetures, allaitement dans un lieu public ou couches pour adultes, Ashley ne loupe jamais une occasion de désacraliser le quotidien d'une jeune maman. Elle a ainsi avoué qu'elle ne s'attendait pas à devoir changer celles de son bébé et les siennes... Le 1er février, le top model a expérimenté un autre aléa de la vie quotidienne : un accident de couche. Alors qu'elle faisait ses courses chez Staples [l'équivalent des magasins Office Dépôt aux États-Unis, NDLR], elle s'est retrouvée bien embêtée de devoir changer la couche de son fils. Sur une photo postée sur son compte Instagram, on la voit accroupie entre deux rayons, à changer le petit Isaac. "Première explosion de couche pendant les courses sans toilettes en vue ! Dieu merci, je me suis souvenue de mettre le matelas à langer dans le sac à couches !", écrit-elle en guise de légende de ce cliché tout à fait insolite.