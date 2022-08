Astrid Veillon en couple avec Gilles : l'actrice a refusé sa demande en mariage !

Astrid Veillon n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite. Autant dans la série de France 3, Tandem, dans laquelle elle tient l'un des premiers rôles avec Stéphane Blancafort, que dans sa propre vie. Loin des plateaux de tournage, la comédienne de 50 ans mène sa vie comme bon lui semble. Dernièrement, elle a même pris une décision radicale pour le bien du couple qu'elle forme avec Gilles, le père de son fils Jules, 12 ans.

Au magazine Gala en juin dernier, l'actrice s'était confiée comme jamais sur sa vie sentimentale, bousculée par l'épidémie de Covid-19. Elle n'en est pas arrivée à une rupture brutale et soudaine avec Gilles mais elle n'en était pas loin. C'est la raison pour laquelle elle l'a convaincu de faire appartements séparés : "On n'arrivait plus à vivre ensemble, on s'abîmait alors qu'il y avait encore de l'amour. [...] Je lui ai proposé de tenter autre chose. [...] Il l'a pris pour une rupture mais je ne me le figurais pas comme ça. Je n'ai pas non plus voulu faire ça pour aller voir ailleurs !"

Ce choix aura contre toute attente été salvateur pour les amoureux. Peut-être a-t-il même fait changer Astrid Veillon d'avis concernant le mariage que Gilles lui a déjà proposé par le passé, en vain : "Mon amoureux m'a demandé ma main quatre ans après notre rencontre, juste avant la naissance de Jules. J'ai refusé car je n'étais pas prête, mais je lui ai dit que si dans 20 ans, on était encore ensemble, on se marierait."

Ce discours découle du propre schéma familial d'Astrid Veillon : "Aujourd'hui, on se marie vite et on divorce vite. Je suis moi-même une enfant de divorcés, avait-elle raconté. Dans mon esprit, si je me marie un jour, c'est pour la vie. J'ai peur du mariage car c'est une promesse que je ne suis pas sûre de pouvoir tenir. En revanche, si on est amenés à se séparer, je sais que Gilles restera l'homme de ma vie parce que c'est avec lui que j'ai fait un enfant." Pour Astrid Veillon, c'est avec un bébé que l'on peut faire la meilleure des déclarations.