Audrey Mazens (Secret Story), nouvelles fesses après bébé : "Je suis passée de Kate Moss à Kim Kardashian..."

Elle s'est fait connaître en 2012, lors de la sixième saison de Secret Story remportée par Nadège Lacroix. Depuis, Audrey Mazens s'est éloignée du monde de la télé-réalité et mène une vie tranquille... en famille. En effet, elle a donné naissance à son premier enfant en juillet dernier. En portant la vie, la belle a vu son corps changer, à son grand désespoir... et pour le plus grand bonheur de son amoureux André.

En story sur Instagram, l'ancienne locataire de la Maison des secrets partage désormais sa vie de jeune maman. C'est ainsi que ce mercredi 25 août 2021, un mois et trois jours après la naissance de sa petite Lumi, Audrey Mazens évoque sa nouvelle silhouette. Elle partage une image de Kim Kardashian en plein grignotage, avec l'inscription suivante : "Moi contemplant les notifs de mes applis de sport installées lors de mon post-partum en mangeant mes petits Malteser. Je m'y mets demain."

Une photo qui lui parle. "Exactement !", lâche-t-elle alors. Et d'évoquer son cas : "J'ai quatre kilos de plus qu'avant... André adore lol, moi beaucoup moins... C'est surtout que j'ai tout pris au niveau des fesses. Je suis passée de Kate Moss à Kim Kardashian." Pas de photo de son nouveau postérieur apparemment volumineux, mais la jeune femme a partagé des clichés de sa grossesse, baby bump apparent.

Mais ses fesses peuvent attendre, la jeune femme se concentre sur les premières semaines avec sa fille Lumi, à prononcer Loumi et qui signifie neige étincelante en finnois. Lors de l'annonce de la naissance, Audrey Mazens avait révélé avoir accouché par césarienne. Elle ne pourra donc pas reprendre le sport de si tôt...