Axelle Laffont et son compagnon tennisman, Isabelle Ithurburu... Lancement de folie pour Sandra Sisley

Sandra Sisley, alias l'experte en communication et relations presse avec son agence Sandra & Co, a mis de côté cette casquette pour porter celle de patronne de BE, une ligne française et écoresponsable de sweats à capuche colorés, designée par le calligraphe Nicolas Ouchenir. Un grand événement a eu lieu à Paris ce 29 mars 2023, pour l'ouverture du pop-up store au 132 rue de Turenne. La marque BE s'est réunie avec trois autres créatrices pour le lancement d'une boutique : Maison Ravn, Atelier R&C, et Twice. Un quatuor de choc qui a partagé son enthousiasme avec une foule de personnalités.

Qui a pu déguster des sandwichs raffinés de chez "With Mie" tout en se désaltérant avec du Minuty et des Spritzs ? Enora Malagré arrivée sur son scooter rose, la chanteuse Vanille Clerc, fille de Julien, les comédiennes Axelle Laffont - venue avec son compagnon le joueur de tennis Romain Sichez -, Frédérique Bel, Ariane Seguillon, Pauline Lefèvre et Victoria Olloqui, la journaliste Isabelle Ithurburu ou encore les animatrices Laurie Cholewa et Daniela Lumbroso - accompagnée de sa fille Carla Ghebali - font partie du glorieux listing qui a ravi l'épouse de Tomer Sisley. Ce dernier n'était pas présent, pris par le tournage de Largo Winch 3. Sur Instagram, la maman de Dino a posté une vidéo du dernier week-end en famille avant que l'acteur, papa de son côté de Liv et Levin, ne rejoigne le plateau.