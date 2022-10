Axelle Red pétillante : radieuse dans un look inattendu et acidulé... accordé à ses cheveux !

Impossible de rater Axelle Red au festival d'Hyères ce vendredi : à l'occasion d'un show prévu pour animer ce grand rassemblement de jeunes créateurs, la chanteuse belge avait revêtu une combinaison orange vif, un choix acidulé qui faisait ressortir son sourire et sa joie de vivre. Une combinaison parfaitement accordée, par ailleurs... à ses emblématiques cheveux roux, particulièrement oranges pour l'occasion.

Des bottes blanches au pied, la chanteuse flamande rayonnait en tout cas et a profité de chanter devant son public, heureuse de retrouver la scène, elle qui n'a pas sorti d'album depuis 2018 mais qui s'apprête à partir en tournée. Comme elle l'annonçait en effet ces derniers jours sur son compte Instagram, elle sera bientôt sur scène pour chanter des classiques de Noël, un spectacle parfait pour se mettre dans le bain de l'hiver !

D'ailleurs, son absence dans les bacs ne l'empêche pas d'être présente ces derniers mois : il y a quelques mois, elle avait participé au grand show anniversaire organisé pour le chanteur Renaud en avril dernier et diffusé en mai, à l'occasion de ses 70 ans. Pour l'occasion, ils avaient repris leur duo iconique sorti en 2002, Manhattan-Kaboul.

Une rare apparition très appréciée des internautes et de la quinquagénaire. Il faut dire que celle-ci ne tarit pas d'éloges sur celui qui lui a, un jour, proposé ce duo : "Renaud c'est un enfant. Il a tout en lui : il a la révolte d'un ado engagé, et il y avait déjà une sagesse qui l'attriste. La version adulte est malheureuse chez Renaud", avait-elle confié. Et d'expliquer que leur sensibilité est la raison de leur attachement si profond : "Mon coeur est super sensible à cet homme. C'est un homme vrai. Et je suis triste, en étant tellement aimé par cette population française, qu'il n'ait pas la vie 100% heureuse qu'il mérite, ça me fait mal au coeur."

Son duo avec le père de Malone et Lolita, Axelle Red le sait bien, ne devrait pas se réitérer tout de suite. Alors la chanteuse en profite pour les événements comme le Festival d'Hyères, qui devrait se conclure le 16 octobre, et qui, entre deux défilés de jeunes créateurs de prestige, a pu chanter Sensualité ou Parce que c'est toi !