Diaporama : Axelle Red pétillante : radieuse dans un look inattendu et acidulé... accordé à ses cheveux !

1 / 18 Axelle Red pétillante : radieuse dans un look inattendu et acidulé... accordé à ses cheveux !

2 / 18 Axelle Red - Enregistrement de l'émission "Joyeux anniversaire Renaud" au Dôme de Paris sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage © Purepeople BestImage, Cyril Moreau

3 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. Hyères @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

4 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères. @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

5 / 18 Le chanteur Renaud (Renaud Séchan) et Axelle Red - Tournage de l'émission "Merci Renaud" dans les studios de la Plaine Saint-Denis le 15 novembre 2016, qui sera diffusée le samedi 17 décembre 2016 en prime time sur France 2. © Cyril Moreau / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau

6 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères. @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

7 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères. @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

8 / 18 Le chanteur Renaud (Renaud Séchan) et Axelle Red - Tournage de l'émission "Merci Renaud" dans les studios de la Plaine Saint-Denis le 15 novembre 2016, qui sera diffusée le samedi 17 décembre 2016 en prime time sur France 2. © Cyril Moreau / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau

9 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères. @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

10 / 18 Axelle Red - Enregistrement de l'émission "Joyeux anniversaire Renaud" au Dôme de Paris, diffusée le 10 mai sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage © Purepeople BestImage, Cyril Moreau

11 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

12 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

13 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères. @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

14 / 18 Axelle Red - Tournage de l'émission "Merci Renaud" dans les studios de la Plaine Saint-Denis le 15 novembre 2016, qui sera diffusée le samedi 17 décembre 2016 en prime time sur France 2. © Cyril Moreau / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau

15 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères. @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J

16 / 18 Le chanteur Renaud (Renaud Séchan) et Axelle Red - Tournage de l'émission "Merci Renaud" dans les studios de la Plaine Saint-Denis le 15 novembre 2016, qui sera diffusée le samedi 17 décembre 2016 en prime time sur France 2. © Cyril Moreau / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau

17 / 18 Axelle Red se produit à la cérémonie d'ouverture du 37ème festival international de la mode, de la photographie et des accessoires. 13 octobre, 2022, Hyères. @ Photo by Jana Call me J/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jana Call me J