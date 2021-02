Ayem Nour amincie grâce à la chirurgie esthétique ? Elle prend enfin la parole et s'explique

La transformation physique d'Ayem Nour impressionne. La jolie brune révélée dans Secret Story 5 en 2011 affiche une incroyable perte de poids. Après sa grossesse, la maman du petit Ayvin (né en juin 2016 de ses amours avec son ex-compagnon Vincent Miclet) peinait à perdre ses kilos de jeune maman. Quatre ans plus tard, Ayem Nour affiche une silhouette bien amincie... et certains la soupçonne d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique.

Sur Instagram ce mardi 23 février 2021, la jolie brune de 32 ans a partagé un texte de remerciement à sa communauté pour son soutien, et surtout, d'encouragement pour celles et ceux qui souhaitent comme elle perdre du poids. "Hier, vous étiez nombreux à réagir à ma transformation physique... 21 kilos... Grâce à l'alimentation keto... Je reviens de loin... Je lis vos témoignages, et je me sens utile, je sais désormais que les réseaux peuvent servir à partager de belles choses, de beaux combats tout dépend de la manière dont nous les utilisons", écrit-elle.

"Cela prend du temps, mais que c'est bon de se découvrir... En ce qui me concerne, découvrir qui j'étais... Que j'étais capable, seule, sans coach, ni nutritionniste... De perdre ces kilos de grossesse que je traînais depuis 4 ans, car qui mieux que moi pour me convaincre de les perdre... Et quelle satisfaction personnelle de l'avoir fait aujourd'hui..."