Barack Obama maladroit : sa grosse gaffe en plein live !

Avoir Barack Obama qui révèle la naissance de son enfant, ça n'arrive pas à tout le monde. L'influenceuse et activiste Hannah Bronfman fait partie de ces quelques "privilégiées"... À 33 ans, lors d'une interview avec l'ancien président à l'occasion de la sortie de son livre A Promised Land, il l'a félicitée sur la naissance toute récente de son premier enfant, un petit garçon. Problème : aucun des 700 000 abonnés de Hannah Bronfman n'était au courant !

"Félicitations, j'ai su que vous venez d'accueillir un bébé", a révélé Barack Obama en pleine interview live. "Oh mon dieu ! Oui, effectivement", a-t-elle acquiescé. Hannah Bronfman, 33 ans, a ainsi révélé le prénom de son fils : Preston Miles Thomas Falil. "C'est un grand nom, un super prénom", a remarqué le président. L'occasion pour la jeune maman d'expliquer que son fils a seulement 10 jours et qu'il "dort tellement que c'en est presque énervant". "Écoutez, profitez-en tant que vous pourrez", a blagué Barack Obama, lui-même papa de deux grandes filles : Sasha (19 ans) et Malia (22 ans).

Sur Instagram, Hanna Bronfman a ensuite décidé de faire une annonce officielle. "Je vous le promets, on n'essayait pas de vous le cacher, on voulait juste profiter de ces premiers jours avec notre bébé", a-t-elle expliqué, annonçant que le petit Preston est né le 20 novembre dernier et pesait 3,10 kilos à la naissance. L'occasion pour l'influenceuse de publier plusieurs images de son bébé.

Barack Obama est actuellement en pleine tournée des médias internationaux pour la promotion de ses mémoires, A Promised Land, un livre qu'il a commencé à écrire juste après la fin de son deuxième mandat. Il y livre ses inquiétudes face à l'élection de Donald Trump mais revient également sur plusieurs points centraux de ses deux quadriennats.