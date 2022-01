Before The Crown : Le nouveau roman inspiré de l'incroyable histoire d'amour entre Elizabeth et Philip

Avis aux adeptes de la famille royale britannique : un nouveau roman inspiré de la vie d'Elizabeth II arrive en librairies en ce début d'année. Le 12 janvier 2022, sort en effet le livre Before The Crown, aux éditions Hauteville. Un ouvrage signé Flora Harding, auteure britannique spécialisée dans les fictions historiques, notamment inspirées par les membres charismatiques de la Couronne.

Bien sûr, le titre de ce nouveau livre rappelle la populaire série Netflix, The Crown, dont la cinquième saison est en cours de tournage. Une référence qui n'est en rien due au hasard puisque ce roman s'inspire lui aussi de la passionnante histoire de la famille royale : Before The Crown prend place en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, et se concentre sur le début de l'histoire d'amour entre Elizabeth, alors princesse, et un certain officier prénommé Philip...

Tandis que la guerre fait rage aux quatre coins du monde, la princesse Elizabeth se retrouve face au fringant officier de marine dont elle a fait la connaissance à Londres neuf ans auparavant. Jeune lieutenant de vaisseau dans la Royal Navy, Philip incarne tout ce qui est contraire à l'étiquette : l'instabilité, l'audace et l'aventure. Or quand le roi (George VI) a vent de leur relation, celle-ci est mise en péril par le protocole et la pression liée à la cour. Il représente le seul risque qu'elle n'a jamais été autorisée à prendre. Le risque que même l'ombre de la couronne ne l'empêchera pas de prendre...