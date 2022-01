Diaporama Before The Crown : Le nouveau roman inspiré de l'incroyable histoire d'amour entre Elizabeth et Philip

1 / 23 Before The Crown : Le nouveau roman inspiré de l'incroyable histoire d'amour entre Elizabeth et Philip

2 / 23 Le prince Philip et la reine Elizabeth lors de la visite officielle du roi Felipe d'Espagne et de son épouse la reine Letizia à Londres, peu avant le départ en retraite du duc d'Edimbourg.

3 / 23 Le roman historique "Before The Crown", inspiré de la famille royale britannique, sort en librairies françaises le 12 janvier 2022.

4 / 23 La reine Elizabeth et son mari le prince Philip célèbrent leurs noces de diamant à Broadlands, où ils avaient passé leur nuit de noce en 1947, 60 ans plus tôt.

5 / 23 La reine Elizabeth et son mari le prince Philip au Parlement à Londres, en 2010.

6 / 23 Mariage de la princesse Elizabeth et Philip en 1947.

7 / 23 Le prince Philip, duc d'Edimbourg et la reine Elisabeth II d'Angleterre et leurs enfants, le prince Charles et la princesse Anne. 1951

8 / 23 La reine Elizabeth et son mari le prince Philip présentent leur fils le prince Edward en 1964.

9 / 23 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

10 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

11 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

12 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, et leur fille, la princesse Anne, après la cérémonie de son baptême. Le 21 octobre 1950

13 / 23 La reine Elizabeth et son mari le prince Philip à l'aéroport d'Heathrow, en 1989.

14 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, lors du mariage de leur fils, le prince Charles avec Lady Diana Spencer (princesse Diana). Le 29 juillet 1981

15 / 23 Le prince Charles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, Pippa Middleton et le prince Harry, lors du mariage du prince William et de Kate Middleton. Le 29 avril 2011

16 / 23 La reine Elisabeth II d’Angleterre et Le prince Philip, duc d’Edimbourg- Cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle en la chapelle Saint-George au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018.

17 / 23 La reine Elizabeth et son mari le prince Philip en 1982 à Windsor.

18 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre arrive au palais de Buckingham pour assister à la parade "Trooping The Colour" à Londres, à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 11 juin 2016

19 / 23 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg se rendent à la messe à l'église Saint-Mary près de Sandringham le 4 février 2018

20 / 23 Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles, le Prince Charles de Galles, la Reine Elisabeth II et le prince Philip, duc d'Edimbourg - Ceremonie d'ouverture du Parlement a Londres, le 8 mai 2013.

21 / 23 Kate Catherine Middleton, enceinte et le prince William, duc de Cambridge avec le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle, Le prince Charles, prince de Galles et Camilla Parker Bowles, La reine Elisabeth II et le prince Philip Duc d'Édimbourg - La famille royale d'Angleterre arrive à l'église St Mary Magdalene pour la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2017

22 / 23 Le président français, François Hollande, arrive au palais de l'Elysée en compagnie de la reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, pour un entretien, à l'occasion des commémorations du 70ème anniversaire du débarquement. Le 5 juin 2014