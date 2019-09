Benjamin Biolay ambiance les VIP pour une chic soirée parisienne

Benjamin Biolay était la star du concert privé de la soirée Spéciale Silmo organisée par Nathalie Blanc le 27 septembre 2019. Créatrice de paires de lunettes Haute Couture made in France, cette artiste connaît un succès phénoménal dans l'univers des lunetiers et a même remporté le Silmo d'Or en septembre 2018, plus haute distinction dans ce secteur d'activité. Pour la féliciter, de nombreuses stars se sont rendues au Café de l'Homme à Paris lors cet événement de prestige.