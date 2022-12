Benjamin Biolay, papa attendri : il se confie sur sa seconde fille de 3 ans et son doux prénom

Benjamin Biolay est un homme heureux : il va dévoiler le 21 décembre 2022 sur Canal+ son show pour Noël entouré d'une foule de personnalités, il est à l'affiche à partir du 14 décembre du film Stella est amoureuse, réalisé par Sylvie Verheyde et son dernier album Saint-Clair est réédité avec des bonus, parmi lesquels une reprise de Jolie Louise de Daniel Lanois, un titre datant de 1989. En couverture pour le magazine Télé 7 Jours, l'artiste fan de foot qui fêtera le 20 janvier 2023 ses 50 ans s'autorise de douces confidences sur sa plus jeune fille, âgée de 3 ans.

Papa d'Anna, née en 2003 de sa relation avec Chiara Mastroianni et actrice, Benjamin Biolay a également une deuxième fille, dont la mère habite en Argentine, pays qu'il adore et qui a inspiré son album Palermo Hollywood. En évoquant la chanson Jolie Louise qu'il a revisitée, il se livre avec tendresse sur son enfant : "J'adore cette chanson... Elle me poursuit depuis toujours. Daniel Lanois est un grand musicien et son album Acadie, sur lequel est sorti ce titre, m'a longtemps accompagné. Au moment de chercher un prénom pour ma plus jeune fille, cette chanson revenait souvent dans ma tête et, finalement, ma fille s'appelle Louise. Je trouvais mignon de lui faire un clin d'oeil, mais si j'écris un jour une chanson pour elle, ma petite Luisa, je la ferai moi-même." Lui écrira-t-il une chanson aussi belle que celle qu'il a signée pour son aînée Anna, Ton héritage ?

Loin de sa fille

En interview, Benjamin Biolay peut se montrer très prolixe et faire d'intimes confidences comme celle sur sa dépendance à l'alcool. Sa petite deuxième, qui vit en Argentine avec sa mère, compte beaucoup pour lui, mais malheureusement les occasions de la voir se font rares. "C'est dur, elle me manque beaucoup. Je n'ai pas pu la voir pendant un an et demi. J'ai raté des années déterminantes, que tous les papas et mamans adorent, les premiers pas, les premiers mots", confiait-il au Parisien en septembre dernier. "On s'est vus beaucoup cet été mais je ne vais pas la voir pendant les trois prochains mois, cela va être extrêmement dur, car elle va avoir trois ans dans un mois. Je sors mon dixième album, j'ai envie de bien le présenter mais après je vais reprendre le cours de ma vie. Quand ce sera l'hiver ici, je serai en été (en Argentine)."



