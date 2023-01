Benjamin Biolay papa d'une 2e fille, longtemps cachée : ce qui l'a poussé à réveler son existence

Auréolé du prix Lumières de la meilleure musique pour le documentaire Et j'aime à la fureur, Benjamin Biolay est, parallèlement à sa riche carrière, également un papa heureux, même si parfois la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a près quatre ans environ, il est devenu père d'une seconde fille, répondant au doux prénom de Louise. Cependant, l'artiste qui évoque souvent sa première, Anna (19 ans et demi) née de son couple avec Chiara Mastroianni, s'est montré très discret à propos de l'existence de sa cadette. Dans une interview pour Paris Match, l'auteur-compositeur-interprète et acteur qui fête ses 50 ans ce 20 janvier 2023 s'était expliqué sur le secret qui a entouré son enfant.

En se confiant à Paris Match en juin 2020, alors que le monde entier vivait au rythme du coronavirus, Benjamin Biolay s'était exprimé sur son lien avec l'Argentine, pays qu'il adore et où il a révélé que son deuxième enfant vivait : "J'y passe un tiers de l'année. J'ai un appartement à Buenos Aires, une famille. Je suis obligé de m'en expliquer maintenant, parce qu'à cause du confinement je ne sais pas quand je pourrai aller voir ma fille là-bas. Je voulais aussi prouver qu'on pouvait protéger sa vie privée. Si on ne publie pas de photos de la table d'accouchement sur Instagram, personne ne le sait."

Loin des yeux mais pas du coeur

Avec son franc-parler bien connu, qui lui vaut parfois des embrouilles avec ses pairs, Benjamin Biolay a donc justifié ne pas avoir annoncé la naissance pour préserver sa vie privée et son lien désormais encore plus fort avec l'Argentine, pays qui lui a inspiré notamment son album Palermo Hollywood. Deux ans plus tard, il se réjouissait dans Le Parisien pouvoir passer du temps en Amérique du Sud après ne pas avoir vu son enfant durant un an et demi et raté ses premières fois de bébé : "On s'est vus beaucoup cet été mais je ne vais pas la voir pendant les trois prochains mois, cela va être extrêmement dur, car elle va avoir trois ans dans un mois. Je sors mon dixième album, j'ai envie de bien le présenter mais après je vais reprendre le cours de ma vie. Quand ce sera l'hiver ici, je serai en été (en Argentine)."